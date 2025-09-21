مع ختام الموسم الصيفي.. وجوه جديدة تدخل ميدان فروسية قفز الحواجز

مع اقتراب حلول عيد الفطر المبارك… فرق الرقابة التموينية تكثف جولاتها على أسواق مدينة إدلب
تكبيرات العيد تصدح في قاسيون.. أهالي دمشق يؤدون صلاة عيد الفطر لأول مرة في ساحة الجندي المجهول
افتتاح معرض“العودة إلى المدارس” في اللاذقية بهدف تأمين المستلزمات المدرسية بأسعار مخفضة
افتتاح قسم العمليات الجراحية الخاصة بالأطفال في مشفى الأطفال بحلب
وزير الأوقاف يعلن في كلمة من مكة المكرمة نجاح موسم الحج لعام 1446 هـ
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

فيديوهات اخرى