حملة “أهل العز لا ينسون”.. نموذج للتعاون والتكاتف المجتمعي
عضو لجنة انتخابات مجلس الشعب بدر جاموس: “الشعب السوري أثبت أنه قادر على بناء بلده”
“التبرعات وصلتنا من داخل سوريا وخارجها”.. أحد أعضاء حملة “ريفنا بيستاهل”
عضو لجنة انتخابات مجلس الشعب أنس العبدة: الحملة تؤكد إصرار السوريين على بناء بلدهم
مدير الأمانة العامة للشؤون السياسية: حملة “ريفنا بيستاهل” إنجاز كبير فاق التوقعات
أحد المتبرعين في حملة “ريفنا بيستاهل”: الإقبال الكبير دليل على وحدة الشعب السوري
السفير التركي في دمشق: “ريفنا بيستاهل” فرصة لإعادة بناء ما دمره النظام البائد
رئيس المنتدى السوري يتحدث لمراسل سانا عن مشاركته في حملة “ريفنا بيستاهل”
