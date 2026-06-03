استعدادات لمرحلة جديدة.. مديرية الرياضة والشباب في إدلب تتابع أعمال تأهيل مضمار الفروسية
“البضاعة المباعة لا تُرد ولا تُبدل”.. عبارة شائعة تخالف القانون وتربك المستهلك
الخدمات الفنية في حمص تنجز المرحلة الأولى من إعادة تأهيل طريق قطينة – البويضة الشرقية
تزفيت طريق الحاضر لتسهيل حركة المواطنين والمنتجات الزراعية في ريف حلب الجنوبي
إعادة ربط الرقة بالشبكة الوطنية للاتصالات
استعداداً لمهرجان “ربيع اللاذقية الثاني”.. بدء أعمال تنظيف وصيانة حديقة البطرني
بدء استلام محصول القمح للموسم الحالي في عدد من المراكز بحمص
قوات الاحتلال الإسرائيلي تتوغل في ريفي القنيطرة الشمالي والجنوبي
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