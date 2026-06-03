استعدادات لمرحلة جديدة.. مديرية الرياضة والشباب في إدلب تتابع أعمال تأهيل مضمار الفروسية

قافلة مساعدات من إدلب وحمص لدعم الأسر المتضررة في دير الزور
جاسم يفوز على نوى ويتأهل للتجمع النهائي لأندية الدرجة الثانية بكرة القدم
تكريم 95 معلمة في إدلب من أمهات وزوجات الشهداء تقديراً لصبرهن وتضحياتهن
شركات محلية تعرض منتجاتها بأسعار تنافسية في مهرجان “صُنع في سوريا” بمدينة عربين في ريف دمشق
أجواء عيد الفطر المبارك في مدينة قدسيا بريف دمشق
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

فيديوهات اخرى