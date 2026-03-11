الفلافل والفتة… أطباق تتصدر سفرة الصائمين في شهر رمضان المبارك

طلاب الجامعات الخاصة يعرضون مشاريعهم في معرض الهندسة الميكانيكية السنوي
الشعلة يفوز على الضمير بثلاثة أهداف نظيفة في مباريات دوري الدرجة الأولى لفئة الشباب
احتفالية النصر والتحرير في بلدة مسرابا بريف دمشق
قوى الأمن الداخلي تستقبل أهالي حي الأشرفية في حلب بالورود أثناء عودتهم للحي
القائم بأعمال وزارة الصحة يفتتح مركز “‏الاستعراف السوري للطبابة الشرعية” في مبنى العيادات الشاملة بمنطقة ‏الزاهرة الجديدة بدمشق
