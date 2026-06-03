إعادة ربط الرقة بالشبكة الوطنية للاتصالات

الرقة-سانا

أعادت الشركة السورية للاتصالات ربط محافظة الرقة بالشبكة الوطنية للاتصالات عبر الألياف الضوئية، وذلك ضمن الجهود المبذولة لتحسين جودة خدمات الاتصالات والإنترنت وتعزيز موثوقية الربط الشبكي في المحافظة بعد سنوات من الأضرار التي لحقت بالشبكات والتجهيزات.

وأكد المشرف العام لقطاع الاتصالات في الرقة قتيبة الدالاتي أن إعادة ربط المحافظة بالشبكة الوطنية عبر الألياف الضوئية تمثل محطة مهمة في مسار تطوير قطاع الاتصالات، لما توفره من استقرار أكبر للشبكة وتحسين ملحوظ في جودة الخدمات المقدمة للمشتركين.

وأوضح الدالاتي أن الربط الجديد سيسهم في رفع كفاءة خدمات الاتصالات والإنترنت وزيادة سرعة نقل البيانات، إضافة إلى تعزيز موثوقية الشبكة والحد من الأعطال والانقطاعات، الأمر الذي ينعكس إيجاباً على المواطنين والمؤسسات الحكومية والخدمية.

وبيّن أن المشروع يشكل أساساً مهماً لتطوير البنية التحتية الرقمية في المحافظة، ويدعم التوسع في الخدمات الإلكترونية والتحول الرقمي، بما يواكب متطلبات التنمية، ويسهم في تعزيز جهود التعافي وإعادة الإعمار.

وتعاني محافظة الرقة منذ سنوات من تحديات في قطاع الاتصالات نتيجة الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية خلال السنوات الماضية، فيما يشكل ربطها مجدداً بالشبكة الوطنية للألياف الضوئية خطوة مهمة نحو استعادة كفاءة خدمات الاتصالات وتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين.