جناح الصناعات التجميلية يجذب زوار معرض دمشق الدولي

كلمة وزير الأشغال العامة والإسكان السيد مصطفى عبد الرزاق خلال جلسة الإعلان عن التشكيلة الوزارية لحكومة الجمهورية العربية السورية
أعضاء في غرفة تجارة دمشق يؤكدون أن الاتفاقيات التي وقعتها وزارة الطاقة ومجموعة شركات دولية ستخلق بيئة استثمارية خصبة في سوريا
بعد سنوات من الإغلاق وزير الداخلية وبحضور محافظ إدلب يفتتح فرع الهجرة والجوازات في المدينة
ملعب العباسيين بدمشق.. المكان الذي دفن فيه النظام البائد أحلام عشاق كرة القدم
بدء المرحلة الأولى من مشروع ضخ الغاز من أذربيجان عبر تركيا إلى الأراضي السورية
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

فيديوهات اخرى