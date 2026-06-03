انطلاق ملتقى شركاء مبادرة سوريا للسلام في دمشق لمناقشة أولويات وفرص المرحلة الانتقالية

تكبيرات النصر في مسجد زيد بن حارثة في إدلب قبل صلاة الفجر بالذكرى الأولى لتحرير سوريا
بعد انقطاع لأكثر من 14 عاماً.. وحدات من الجيش العربي السوري في حلب تطلق مدفع رمضان
قوات الجيش العربي السوري تبدأ بسحب الآليات الثقيلة من السويداء إلى دمشق تمهيداً لتسليم
الاطلاع على واقع مشفى تدمر الوطني في ريف حمص وأعمال الترميم الجارية
كلمة وزير الإعلام السيد حمزة المصطفى خلال جلسة الإعلان عن التشكيلة الوزارية
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