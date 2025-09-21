عضو لجنة انتخابات مجلس الشعب أنس العبدة: الحملة تؤكد إصرار السوريين على بناء بلدهم

تعزيزات لقوى الأمن الداخلي في طريقها إلى مدينة السويداء لضمان تنفيد وقف إطلاق النار وحم
امتحانات الفصل الدراسي الأول في مدارس حلب تسير وفق الخطة التي وضعتها وزارة التربية والتعليم
ندوة لوزير الأوقاف محمد أبو الخير شكري على هامش فعاليات معرض دمشق الدولي
غابات الفرلّق في ريف اللاذقية منارة طبيعية تستقطب عشاق السياحة
مختار بلدة الحواش السابق في سهل الغاب يروي فصولاً من الفقد والصمود
