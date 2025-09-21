أحد المتبرعين في حملة “ريفنا بيستاهل”: الإقبال الكبير دليل على وحدة الشعب السوري

سانا تستطلع الآراء في دمشق حول الإتفاق بين الحكومة وقوات سوريا الديمقراطية: أمل جديد بوحدة الأراضي السورية
تكريم منظمات وجمعيات إنسانية عاملة بالشمال السوري تقديراً لجهودها خلال الثورة المباركة
اختتام جلسات مشروع Arise المخصص لدعم رواد الأعمال الشباب والمشاريع التنموية في حلب
إطلاق جائزة أفضل منتج كيميائي سوري لعام 2026
وزير الأوقاف يعلن في كلمة من مكة المكرمة نجاح موسم الحج لعام 1446 هـ
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

فيديوهات اخرى