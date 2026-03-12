استمرار أعمال تأهيل خط رميلان حمص لضمان تدفق النفط إلى المصافي
جولات رقابية على أسواق القنيطرة لضبط الأسعار والتأكد من سلامة المواد الغذائية
مديرية الزراعة في إدلب تجري إحصاءً شاملاً للثروة الحيوانية لدعم المربين
جولات رقابية على أسواق الألبسة في حمص لضبط الأسعار قُبيل عيد الفطر
مأدبة إفطار جماعي في اللاذقية لأكثر من 250 طفلاً من الأيتام وحفظة القرآن الكريم
عدسة سانا ترصد حركة الأسواق في دمشق مع اقتراب عيد الفطر
وزير الصحة يطلق مشاريع صحية جديدة في ريف حمص لتعزيز الخدمات الطبية
من الدمار إلى الإعمار.. خطة لإحياء مركز إجازات السوق في عدرا وإنشاء قرية مرورية حديثة
Sign in to your account
تذكرني