استمرار أعمال تأهيل خط رميلان حمص لضمان تدفق النفط إلى المصافي

صيانة 1000 مقعد لتوزيعها على المدراس في مدينة الطبقة بريف الرقة الغربي
ورشة عمل في إدلب حول المبادئ التوجيهية لإعداد التقرير الوطني لذوي الإعاقة
جلسة في حلب تسلط الضوء على معاناة المعتقلين في سجون النظام البائد
أروقة أجنحة المعرض العسكري في دمشق تروي حكايات انتصارات الثورة السورية
مجلس مدينة منبج يبدأ تأهيل مداخل المدينة المتضررة وتزفيت الطرقات الرئيسية
