السفير التركي في دمشق: “ريفنا بيستاهل” فرصة لإعادة بناء ما دمره النظام البائد

طالبة من مدينة الدانا في إدلب تحصل على العلامة التامة في الثانوية العامة
أهالي حوران أدهشونا اليوم بتبرعاتهم”.. محافظ درعا من فعالية “أبشري حوران”
سانا تستطلع آراء عدد من المواطنين حول تحسن سعر صرف الليرة
في ذكراها الأولى بعد التحرير… درعا مهد الثورة تحتفل بـ 14 عاماً من الصمود والتضحية
دخول قافلة مساعدات إغاثية إلى محافظة السويداء عن طريق ممر بصر الحرير في ريف درعا
