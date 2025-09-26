الانتهاء من إنجاز جميع الاستعدادات لإطلاق حملة الوفاء لإدلب في الملعب البلدي

ضمن زيارة رسمية إلى تركيا… وزير الصحة الدكتور مصعب العلي يوقّع اتفاقية تعاون مع نظيره التركي لتطوير القطاع الصحي في سوريا
ورشة بناء وإصلاح المؤسسات.. طموحات ورغبة في التغيير
إعادة افتتاح مشفى جمعية البر والخدمات الاجتماعية في حمص بعد إعادة تأهيله وتجهيزه
“أبشري حوران” جسور الخير تمتد لتشمل جميع القرى والبلدات في ريف درعا
استمرار فعالية وجهتك الأكاديمية في دير الزور لمساعدة الطلاب على اختيار اختصاصهم الجامعي
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

فيديوهات اخرى