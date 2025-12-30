زيادة في عدد حوادث السير على طريق تدمر- دير الزور جراء السرعة الزائدة وعدم التزام بعض السائقين
توضيحات من قائد الأمن الداخلي في اللاذقية حول قرار فرض حظر التجول وأهميته
محافظ اللاذقية خلال جولة مع قائد الأمن الداخلي لتفقّد الواقع الأمني في المدينة خلال حظر التجول
أهالي حمص: العملة الجديدة خطوة لتعزيز الانتماء وتكريس الهوية الوطنية
“تعامل أسهل وتصميم أجمل” أهالي درعا يرون في العملة الجديدة خطوة عملية لتسهيل تعاملاتهم المال
أمنيات أهالي القنيطرة للعام الجديد
ندوة في جامعة حمص تناقش دور مشاريع الطلبة التقنية في تحديث القطاع الصحي
حافلة الثقافة تحط رحالها في روضة دير التجلي بصيدنايا في ريف دمشق
