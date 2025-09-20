مع ختام الموسم الصيفي.. وجوه جديدة تدخل ميدان فروسية قفز الحواجز

مديرية الخيول العربية في وزارة الزراعة تنهي استعداداتها للمشاركة في معرض دمشق الدولي
انتشار قوات الأمن الداخلي في بلدة ولغا بريف السويداء لضمان تنفيد وقف إطلاق النار وحماية
وزارة الزراعة تستكمل تجهيزات جناحها للمشاركة في معرض دمشق الدولي
رئيس الجمهورية السيد أحمد الشرع يهنئ الشعب السوري بحلول عيد الأضحى المبارك
جولات مكثفة لفرق الرقابة التموينية على أسواق إدلب وتنظيم عدة ضبوط بحق المخالفين
