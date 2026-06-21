الجمعيات التنموية في “القرية السورية”.. دعم وتمكين ذوي الإعاقة

دمشق-سانا

برزت مشاركة الجمعيات والمؤسسات التنموية في مهرجان “القرية السورية” المقام في حديقة الأمويين بدمشق، كمنصة للتعريف ببرامجها الإنسانية والتنموية، وتسليط الضوء على قدرات الأطفال والشباب من ذوي الإعاقة، وتعزيز الوعي المجتمعي بأهمية دعمهم ودمجهم في مختلف مجالات الحياة.

وشكّلت مشاركة الجمعيات والمؤسسات التنموية في المهرجان مساحة واسعة لإبراز برامجها الهادفة إلى دعم الأطفال والشباب من ذوي الإعاقة، من خلال عرض مبادراتها التعليمية والتأهيلية، وتقديم نماذج عملية عن قدراتهم وإمكاناتهم، بما يعكس دور هذه الجهات في تعزيز الوعي المجتمعي وترسيخ ثقافة الدمج وتمكين الأسر من التعرف إلى الخدمات المتاحة لأبنائها.

“فسيلة”.. عرض منتجات الأطفال وتعزيز الثقة بالنفس

وفي هذا الإطار، أكد مسؤول التنظيم والمتطوعين في مؤسسة “فسيلة” لتعليم وتمكين الأطفال ولا سيما ذوي الإعاقة محمد قصاب في تصريح لمراسلة سانا اليوم الأحد، أن مشاركة المؤسسة تهدف إلى التعريف برسالتها الإنسانية وتوسيع نطاق عملها في المحافظات بخدمة الأطفال من ذوي الإعاقة وأسرهم، مشيراً إلى أن المؤسسة تعتمد بشكل أساسي على دعم المتطوعين والمساهمين.

وأوضح قصاب أن المؤسسة استطاعت خلال العامين الماضيين تقديم خدماتها لأكثر من 150 طفلاً، مبيناً أن جناح المؤسسة تضمن عرضاً لأعمال الأطفال ومنتجاتهم اليدوية والأدوات التعليمية والتأهيلية المستخدمة خلال الجلسات الفردية، بهدف إبراز قدراتهم وتعزيز ثقتهم بأنفسهم.

وأشار الى أن المؤسسة أتاحت للأطفال فرصة عرض وبيع منتجاتهم ضمن المهرجان، بما يسهم في تنمية روح المبادرة والاستقلالية لديهم، لافتاً إلى أن المؤسسة تسعى حالياً إلى تأمين مقر دائم يساعدها على تطوير خدماتها وتوسيع برامجها مستقبلاً.

“خذ بيدي”.. نشر الوعي بقضايا التوحد

من جهتها، أكدت مديرة التعليم الخاص في مؤسسة “خذ بيدي” لدعم أطفال التوحد إسراء البني، أن المشاركة في المهرجان تهدف إلى تعزيز الوعي المجتمعي بأهمية دعم الأطفال من ذوي اضطراب التوحد وتقبلهم ودمجهم في المجتمع.

وأشارت البني إلى أن جناح المؤسسة قدم خدمات توعوية وإرشادية للأهالي، إضافة إلى تعريف الراغبين بالتطوع بآليات المساهمة في دعم أطفال التوحد، مبينة أن “جدار الرسائل الداعمة” كان من أبرز الفعاليات التي شهدت تفاعلاً واسعاً من الزوار الذين دوّنوا رسائل محبة وتشجيع للأطفال.

كما أوضحت أن المؤسسة عرضت عدداً من الوسائل التعليمية والأدوات المستخدمة خلال الجلسات التدريبية والتأهيلية، والتي تساعد الأطفال على تطوير مهاراتهم التعليمية والتواصلية بطريقة أكثر فاعلية.

“جذور”.. تمكين ذوي متلازمة داون ودمجهم مجتمعياً

بدوره، أكد عضو الهيئة العامة في جمعية “جذور ” المهندس غسان شعبان بوري، أن مشاركة الجمعية تأتي ضمن جهودها لتمكين ودمج الأشخاص من ذوي الإعاقة وإبراز قدراتهم وإمكاناتهم في المجتمع.

وأشار إلى أن الجمعية تنفذ برامج مخصصة للأشخاص من ذوي متلازمة داون، بهدف تطوير مهاراتهم وتعزيز اعتمادهم على أنفسهم، موضحاً أن عدداً من المستفيدين شاركوا في تقديم الخدمات للزوار ضمن مطعم “سوسيت” التابع للجمعية بعد خضوعهم لتدريبات وتأهيل مكثف.

وأكد بوري أن مشاركة الأطفال والشباب في الفعاليات العامة تسهم في كسر الصور النمطية المرتبطة بذوي الإعاقة، وإبراز دورهم كأفراد منتجين وقادرين على العطاء.

مشاركة تمنح الأطفال الثقة والتفاعل مع المجتمع

وعبر عدد من الأطفال المشاركين من متلازمة الداون عن سعادتهم بالمشاركة في المهرجان والتفاعل مع الزوار، مؤكدين أن هذه التجربة منحتهم فرصة للتعبير عن قدراتهم بثقة وحماس.

وأشار كل من رهام قطان وسلام دياب ونور الدين شلاح إلى أن أكثر ما يسعدهم هو استقبال الزوار والترحيب بهم وتقديم المشروبات والخدمات المختلفة، مؤكدين أن هذه المشاركة منحتهم فرصة للتعبير عن قدراتهم والتواصل مع المجتمع بثقة وحماس.

وكانت فعاليات مهرجان “القرية السورية” في حديقة الأمويين انطلقت في الـ 17 من الشهر الجاري، بمشاركة فعاليات اقتصادية وحرفية وثقافية وجمعيات أهلية وتنموية، بهدف دعم المنتجات المحلية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب تنظيم أنشطة ثقافية وفنية وترفيهية متنوعة للعائلات والأطفال.

وتعكس هذه المشاركات الدور المتنامي للجمعيات والمؤسسات التنموية في دعم وتمكين الأشخاص من ذوي الإعاقة وتعزيز حضورهم في المجتمع، بما يسهم في ترسيخ ثقافة الدمج والتقبل المجتمعي.