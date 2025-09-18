تدشين مجموعة من مشاريع التعافي المبكر في مدينة سراقب بريف إدلب

بعد إعادة تشغيله أمام حركة الطيران.. هبوط أول طائرة ركاب في مطار حلب الدولي قادمة من دمشق
المدير العام للمؤسسة السورية للمعارض يتحدث لـ سانا عن حجم المشاركة في “فود إكسبو”
استشهاد مدني واعتقال آخرين خلال اقتحام الاحتلال الإسرائيلي لبلدة بيت جن بريف دمشق
مقتطف من مؤتمر المنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الإنسانية في سوريا آدم عبد المولى
أعضاء المبادرة الأهلية لحل الأزمة بالسويداء: أهمية الحوار ونبذ التحريض الطائفي
