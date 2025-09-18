المؤتمر السوري الأول لذوي الإعاقة يرسم خارطة وطنية للدمج والتمكين الشامل
وزير الأوقاف يتفقد أعمال ترميم المساجد في جبل الأكراد باللاذقية.
تدشين مجموعة من مشاريع التعافي المبكر في مدينة سراقب بريف إدلب
افتتاح محكمة الصلح في مدينة الأتارب بريف حلب للنظر في الدعاوى الجزائية
استمرار فعالية وجهتك الأكاديمية في دير الزور لمساعدة الطلاب على اختيار اختصاصهم الجامعي
مبادرة “جسور” تختتم معرضها الأول للتنوع الثقافي في مدينة حلب
جولة تراثية تسلط الضوء على أسرار حمص القديمة “عندما يُفتح الباب المسدود”
إشهار الجمعية السورية للدواجن وإطلاق تطبيق “سراج” لدعم القطاع
