السورية للبريد تفتتح ثلاثة مكاتب في حلب وإدلب وطرطوس

دمشق-سانا

افتتحت المؤسسة السورية للبريد ثلاثة مكاتب جديدة في كل من تل حاصل بريف حلب، وسلقين بريف إدلب، وناحوت بريف طرطوس، وذلك بهدف تسهيل وصول المواطنين إلى الخدمات البريدية والمالية، وتعزيز جودة الخدمات المقدمة.

وأوضحت المؤسسة في بيان تلقت سانا نسخة منه اليوم الإثنين أن المكاتب الجديدة ستوفر مجموعة من الخدمات الأساسية، تشمل الحوالات المالية الفورية، وخدمات شام كاش (السحب والإيداع)، وصرف رواتب المتقاعدين، إلى جانب مختلف الخدمات البريدية والمالية المعتمدة.

وأكدت المؤسسة أن العمل سيستمر على تفعيل خدمات إضافية في هذه المكاتب تباعاً، وفق الخطط المعتمدة، بما يسهم في توسيع نطاق الخدمات، وتلبية احتياجات المواطنين، ورفع مستوى الكفاءة وتسريع إنجاز المعاملات.

ويأتي افتتاح المكاتب الثلاثة ضمن توجه المؤسسة السورية للبريد لتعزيز حضورها الخدمي في مختلف المناطق، وتطوير المكاتب البريدية لتكون مراكز متكاملة لتقديم الخدمات الحكومية والمالية.