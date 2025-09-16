المجتمع المحلي يقود مشروع تأهيل مدرسة قرقس المحدثة في القنيطرة ضمن حملة “أبشري مدرستي
المؤسسة العامة للسينما تطلق تظاهرة أفلام الثورة السورية في دار الأوبرا بدمشق.
مبادرة “جسور” تطلق معرضها الأول للتنوع الثقافي في حلب
لجنة صياغة مشروع قانون الخدمة المدنية تنهي أعمالها
إقبال كبير من الشباب للانتساب إلى الجيش العربي السوري في مركز تجنيد إدلب
محافظ حلب عزام الغريب يتفقد مراحل تنفيذ عدد من المشاريع الخدمية
مؤتمر صحفي للوزير الشيباني ووزير الخارجية الأردني والمبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا
سوق جديد يعزز الحراك التجاري في حي ضهرة عواد بمدينة حلب
Sign in to your account
تذكرني