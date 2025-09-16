القمة الأكاديمية السورية للابتكار والتعليم والبحث (سفير 2025) تبدأ أعمالها جامعة دمشق

الجناح التركي في معرض دمشق الدولي بوابة للاستثمار والمشروعات المشتركة
بهدف دعم المنظومة الصحية في سوريا.. سفير إيطاليا بدمشق ووفد من منظمة الصحة العالمية في زيارة إلى مشفى شام الجراحي بالشمال السوري
وزارة التنمية الإدارية تطلق برنامجاً تدريبياً حول المعايير الدولية للتدقيق الداخلي
الجهاز المركزي للرقابة المالية يطلق منصته الإلكترونية لتلقي الشكاوى
منتخب سوريا لكرة السلة للسيدات يختتم تحضيراته المحلية لبطولة غرب آسيا
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

فيديوهات اخرى