احتفالات شعبية في ساحة الساعة بمدينة حمص في الذكرى الأولى لتحرير سوريا

إعادة تأهيل آبار عين الزرقا في معرة النعمان تخفيفاً لمعاناة الأهالي وتأمين مياه الشرب
أهالي قرية البويضة الشرقية بحمص يعودون إلى قريتهم بعد سنوات من معاناة النزوح
السيدة لطيفة الدروبي:”ثروة أي بلد هي الإنسان والاستثمار في الكوادر البشرية هو أساس البناء”
جناح الصناعات التجميلية يجذب زوار معرض دمشق الدولي
الدفاع المدني يضع ثلاثة جسور معدنية بالخدمة على أوتستراد إدلب باب الهوى لتأمين سلامة المواطنين
