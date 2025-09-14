وزير الثقافة يبحث مع محافظ حماة الواقع الثقافي في المحافظة

كلمة وزير الطاقة السيد محمد البشير خلال جلسة الإعلان عن التشكيلة الوزارية لحكومة الجمهورية العربية السورية
حي الجديدة في قلب حلب.. تاريخ حي وتراث عمراني عريق
بعد تحضيرات مكثفة.. مدينة المعارض تضع اللمسات الأخيرة قبل افتتاح معرض دمشق الدولي
بعد استهدافه من قبل طيران النظام البائد قبل التحرير.. مستشفى إدلب الوطني يعاود تقديم الخدمات الطبية بعد الترميم
وزير النقل: مستعدون لتقديم التسهيلات لإنجاح أي فرص استثمارية في قطاع النقل
