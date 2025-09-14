تحت رعاية وزارة الصحة.. جمعية تكافل تؤهل عدداً من المراكز الصحية في سوريا
انطلاق حزمة مشاريع كبرى لتأهيل وتعبيد الطرق الرئيسية ومداخل حلب
وزير الثقافة يبحث مع محافظ حماة الواقع الثقافي في المحافظة
مشروع استراتيجي لصيانة مصفاة بانياس بهدف استمرار العمل وتأمين منتجات أفضل
مؤتمر السلامة الغذائية بحلب يناقش الاستدامة والمطبخ التراثي وسط مشاركة دولية
خيام فوق أنقاض المنازل.. واقع قرية الزرزور في ريف إدلب الجنوبي
كنيسة مريم العذراء في دير الزور.. بين الدمار والأمل بإعادة الإعمار
صالون حماة الثقافي في مهرجان الربيع مساحة للحوار والنقاش وتبادل الرأي
