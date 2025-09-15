افتتاح مهرجان جبلة للتسوق وإقبال كبير من الأهالي

حاضنة دمر التراثية في دمشق: صمام الأمان للحفاظ على المهن التراثية من الاندثار
انطلاق مهرجان العودة إلى المدارس في مدينة الزبداني بريف دمشق
وزير التربية والتعليم يتفقد مراكز لتصحيح الامتحانات في حمص ويطلع على واقع ترميم المدارس
مظاهرة في اللاذقية تنديداً بالعدوان الإسرائيلي على الأراضي السورية
أهالي حمص ينددون بالاعتداءات الإسرائيلية الأخيرة على الأراضي السورية
