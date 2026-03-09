إدارة المدينة الصناعية في حسياء تمنح تراخيص إدارية لمنشآت صناعية جديدة

عدسة سانا توثق صلاة عيد الأضحى المبارك في عدد من دول العالم
مبادرة أهلية لفتح ممر مؤقت على جسر الرقة الجديد بعد تدميره من قبل تنظيم قسد
البدء بأعمال صيانة طريق سراقب – أريحا لتسهيل حركة المرور وضمان سلامة الأهالي
افتتاح مدرستين في ريف حلب الجنوبي لتحسين واقع التعليم في المنطقة
لليوم الثاني على التوالي الاحتفال بإطلاق صندوق التنمية السوري في طرطوس
