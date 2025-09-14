انطلاق حزمة مشاريع كبرى لتأهيل وتعبيد الطرق الرئيسية ومداخل حلب

افتتاح مركز الأحوال المدنية بنظامه الإلكتروني الجديد في مجمع يلبغا بدمشق
افتتاح المشفى التخصصي للأمراض الجلدية في منطقة دمر بدمشق
وفاة أربعة أشخاص وإصابة خمسة آخرين جراء انفجار لغم من مخلفات الحرب في ‏منبج شرقي حلب ‏
كلمة وزير الصحة السيد مصعب العلي خلال جلسة الإعلان عن التشكيلة الوزارية للحكومة السورية الجديدة
سانا تستطلع آراء عدد من المراجعين حول عمل مصرف سوريا المركزي بعد التحرير
