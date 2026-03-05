فرع مؤسسة التأمينات في إدلب يواصل عمله لتخفيف أعباء السفر عن المراجعين والمتقاعدين

مؤسسة الرواد للتعاون والتنمية تحتفي بطلابها المتفوقين من ذوي الإعاقة
الحبتور في لقاء خاص مع سانا: سوريا أرض خصبة للاستثمارات بما تمتلكه من مقومات
حفل استقبال بمناسبة اليوم الوطني لجمهورية رومانيا بدمشق
أمسية ميلادية بثلاث لغات في بلدة فيروزة بريف حمص
استمرار الاحتفالات في ساحة العاصي في مدينة حماة في ذكرى النصر ومرور عام على تحرير المدينة
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

فيديوهات اخرى