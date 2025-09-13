شروط نقد السلطة كما يراها الرئيس أحمد الشرع
ماذا قال الرئيس الشرع عن حرية الإعلام في سوريا؟
ترميم مستوصف قرية تل مرديخ في إدلب لتقديم الخدمات الصحية للأهالي
تكريم المتفوقين في شهادتي التعليم الأساسي والثانوية العامة في طرطوس
انطلاق المعسكر التحضيري الأول لمنتخب ناشئي سوريا تحت الـ 17 عاماً في إدلب
220 شركة محلية في افتتاح معرض خان الحرير- موتكس بمدينة المعارض
ماراثون “ربيع حماة”، أجواء حماسية جمعت 80 متسابقاً.
مع اقتراب حلول العام الدراسي افتتاح “سوق عيلتنا” في القنيطرة
