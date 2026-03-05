سوريا تدين محاولة إيران استهداف تركيا وأذربيجان وتهديد الأمن الإقليمي

دمشق-سانا

أدانت الجمهورية العربية السورية بأشد العبارات محاولة استهداف إيران لكل من الجمهورية التركية، وجمهورية أذربيجان، بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة، معتبرةً هذه الأعمال انتهاكاً صارخاً لسيادة الدول، وتهديداً للأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.

وقالت وزارة الخارجية والمغتربين في بيان اليوم الخميس: إن سوريا تؤكد رفضها الكامل لكل أشكال العنف والتصعيد الذي يستهدف المدنيين والبنية التحتية، وتدعو إلى الالتزام بالقوانين الدولية، ومبادئ حسن الجوار.

وأعربت الوزارة عن تضامن سوريا الكامل مع تركيا وأذربيجان، داعيةً المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته، وحماية الأمن والسلم الإقليمي.

وأعلنت أذربيجان اليوم الخميس، أن القوات الإيرانية شنت هجمات بطائرات مسيّرة استهدفت مطار ناختشيفان وبنية تحتية مدنية أخرى، فيما أعلنت تركيا أمس أن منظومة الدفاع الجوي التابعة لحلف الناتو، والمتمركزة في شرق المتوسط أسقطت صاروخاً أطلقته إيران باتجاه الأجواء التركية.