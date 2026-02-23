مديرية صحة حمص تنظم دورة تدريبية لتعزيز إجراءات ضبط العدوى في المنشآت الصحية

مديرية الصحة في اللاذقية تنظم فعالية لتوعية الأهالي بأهمية اللقاح
معرض دمشق الدولي للكتاب.. بوابة الباحثين إلى المراجع المتخصصة
مؤتمر صحفي للمتحدث باسم اللجنة الوطنية المستقلة للتحقيق وتقصي الحقائق في أحداث الساحل السوري الأستاذ ياسر الفرحان
الثروة الحيوانية في القنيطرة.. ركيزة أساسية للأمن الغذائي ومورد رزق للأهالي
وقفة احتجاجية لأبناء الجالية السورية في ألمانيا تنديداً بالاعتداءات الإسرائيلية ودعماً
