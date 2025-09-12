مع اقتراب حلول العام الدراسي افتتاح “سوق عيلتنا” في القنيطرة

كلمة رئيس الجمهورية العربية السورية السيد أحمد الشرع في القمة العربية غير العادية “قمة فلسطين” المقامة في العاصمة المصرية القاهرة
أهالي أشرفية صحنايا يؤكدون عودة الحياة إلى طبيعتها داخل البلدة
استئناف حركة دخول المواطنين إلى السويداء والخروج منها عبر ممر بصرى الشام في ريف درعا
استمرار العمل بمشروع توسع كلية العلوم في جامعة دمشق
دورة تدريبية لأعضاء اللجنة الفرعية لانتخابات مجلس الشعب في إدلب
