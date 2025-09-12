ماراثون “ربيع حماة”، أجواء حماسية جمعت 80 متسابقاً.
مع اقتراب حلول العام الدراسي افتتاح “سوق عيلتنا” في القنيطرة
افتتاح ثلاثة أقسام حيوية في المشفى الوطني باللاذقية بهدف الارتقاء بجودة الخدمات
“الوفاء لكفروما أم الشهداء”، حملة شعبية لتحسين واقع الخدمات الأساسية في البلدة
أصحاب المهن والحرف يعودون إلى كفر زيتا بريف حماة، أمل جديد لإعمار البلدة رغم التحديات
افتتاح حديقة ترفيهية للأطفال، وتكريم 100 طفل يتيم في مدينة إزرع بدرعا
مهرجان “العالم بعيون الأطفال”.. إدلب تنثر الفرح في قلوب الصغار
بإشراف الهلال الأحمر العربي السوري قافلة مساعدات مقدمة من قطر والأردن تدخل سوريا
