الحرفيون السوريون يجسدون أصالة التراث في مهرجان القرية السورية بحديقة الأمويين

من مراسم تشييع قائد الفرقة 54 في الجيش العربي السوري العميد حسين عبدالله العبيد في مدينة حماة
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أسعار الفواكه والخضراوات في سوق الشيخ محي الدين بدمشق وفق ما رصدته كاميرا سانا اليوم
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