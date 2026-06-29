اختتام ورشة تخصصية في جراحة القلب والشرايين بمشفى إدلب الجامعي   

اختتمت في مشفى إدلب الجامعي، اليوم الإثنين، أعمال الورشة التخصصية في جراحة القلب والشرايين، بالتعاون بين إدارة المشفى ومنظمة “سيجما” ومؤسسة الرواد، ووفد طبي من ألمانيا، حيث استمرت على مدار أسبوع، بهدف تدريب ونقل الخبرات الطبية الحديثة إلى الكوادر المحلية.

ونفذت الورشة عدداً من العمليات النوعية في القلب المفتوح وجراحات الشرايين، إلى جانب تدريب الأطباء والكوادر الصحية على أحدث التقنيات الجراحية، بهدف نقل الخبرات الطبية وتطوير الخدمات العلاجية والارتقاء بجودة الرعاية الصحية في المشفى.



وأوضح الدكتور محمود عبد الكريم الجاسم من منظمة “سيجما”، وجراح قلب من ألمانيا في تصريح لـ سانا، أنه تم خلال الورشة إجراء عدد من عمليات القلب المفتوح النوعية المجانية، وتكللت جميعها بالنجاح، مشيراً إلى ورشات وحملات سابقة نفذتها “سيجما” في دمشق وحلب وحماة واللاذقية وحالياً إدلب، والتطلع للقيام بحملات مماثلة في بقية المناطق، بهدف مساعدة أكبر عدد ممكن من المرضى.

بدورها، أشارت الدكتورة سماح حركاوي، أخصائية قلب مقيمة في مشفى إدلب الجامعي في تصريح مماثل، إلى أن الورشة كانت إضافة نوعية لخبرات الكوادر في المشفى، كونها شملت التطبيق العملي عبر العمليات النوعية للأطباء، مبينة أن ذلك سينعكس مباشرة على دقة التشخيص ونجاح التداخلات الجراحية لمرضى القلب مستقبلاً.

ويندرج تنظيم الورشة ضمن جهود مشفى إدلب الجامعي لتطوير الاختصاصات الدقيقة، والاستفادة من الخبرات الخارجية لسد النقص في الكوادر التخصصية، وشهد مشفى إدلب الجامعي خلال الفترة الأخيرة توسيع برامج التدريب والتعاون الطبي مع منظمات ووفود دولية لرفع كفاءة الخدمات العلاجية في شمال غرب سوريا.





