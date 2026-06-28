الخارجية تفتتح مكتباً قنصلياً في دير الزور لتسهيل الخدمات لأهالي المنطقة الشرقية

دير الزور-سانا

افتتح محافظ دير الزور زياد العايش، ومدير الإدارة القنصلية في وزارة الخارجية والمغتربين محمد العمر، اليوم الأحد، المكتب القنصلي التابع للوزارة في مدينة دير الزور، بهدف تقديم الخدمات القنصلية للمواطنين في المحافظة وعموم المنطقة الشرقية.



وأكّد محافظ دير الزور في كلمة، أهمية هذا الافتتاح، وما يمثله من قيمة تعكس حرص الدولة على تطوير خدماتها للمواطنين، بما يختصر الجهد والوقت، ويعبر عن الكفاءة وعن مرحلة جديدة، ويعيد لدير الزور مكانتها الوطنية والاقتصادية والاجتماعية.



واعتبر العايش الافتتاح رسالة واضحة بأن التنمية تبدأ من بناء المؤسسات وجودة الخدمات، وهي أحد أهم مقومات تعزيز ثقة المواطن، لافتاً إلى أن هذه الخطوة بداية لمزيد من المشاريع التي تعزز للتنمية وترتقي بالخدمات.



بدوره، أكّد مدير الإدارة القنصلية أن افتتاح المكتب القنصلي في دير الزور يشكّل خطوة مهمة في مسار إعادة حضور المؤسسات وتقريبها من المواطنين، موضحاً أن هذا المكتب يأتي امتداداً لخدمة الدولة لأبنائها، ومساحةً جديدة تلتقي فيها المؤسسة بالمواطن وتصل فيها الخدمة إلى مستحقيها.





وأشار العمر إلى أن هذا الافتتاح لا يمثّل مجرد إضافة إدارية أو خدمية، بل يعكس رؤية تقوم على أن قوة المؤسسات تُقاس بقدرتها على خدمة الناس والوصول إليهم وتسهيل شؤونهم، مؤكداً أن كرامة المواطن وخدمته جزء أساسي من مسؤولية الدولة.



واستعرض العمر الخدمات التي سيقدمها المكتب لأهالي المحافظة على وجه الخصوص، وللمنطقة الشرقية عموماً، وأوضح في تصريح لمراسل سانا، أن المكتب سيقدم نحو 1500 خدمة يومياً، وسيوفر على أهالي المنطقة الكثير من الأعباء والجهد في الحصول على الخدمات، حيث كانوا يتكبدون عناء السفر لمسافات طويلة للحصول عليها.



من جانبه، أفاد نائب محافظ دير الزور بدري المصلوخ في تصريح مماثل بأن المكتب سيكون له دور مهم في تصديق الوثائق التي تتعلق بالمواطنين المغتربين، وسيسهم في تخفيف العناء عن الكثير من المواطنين في المنطقة الشرقية، إذ يخدم محافظات الحسكة والرقة ودير الزور.



ويأتي افتتاح المكتب في إطار تعزيز الخدمات التي تقدمها الدولة لأبناء المحافظات الشرقية الثلاث، كما يأتي ضمن مسار أوسع تعمل عليه وزارة الخارجية والمغتربين لتطوير العمل القنصلي وبناء منظومة خدمات حديثة تقوم على الكفاءة والشفافية والتحول الرقمي، بما يقدّم تجربة تليق بالمواطن السوري في الداخل والخارج.