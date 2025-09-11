عودة نحو 300 لاجئ سوري من لبنان عبر جديدة يابوس ضمن برنامج العودة الطوعية

كلمة وزير الإعلام الدكتور حمزة المصطفى خلال حفل الانطلاقة الجديدة لوكالة سانا
خروج قافلة تقل عدداً من العائلات المحتجزة بلسويداء تحت إشراف منظمة الهلال الأحمر وفرق ا
بمعدل يصل إلى نحو 30 عملية يومياً.. مشفى الرازي في حلب يجري عمليات جراحية مجانية للمرضى
“مع بعض، حلب أحلى”.. تكريم مبادرات شبابية ومجتمعية شاركت بحملة “لعيونك يا حلب”
استشاري الاستثمار في محافظة دمشق محمد عساف يعرض خارطة الاستثمار في المدينة خلال المنتدى
مشاركة هذه المقالة

فيديوهات اخرى