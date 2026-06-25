سوريا تقدّم تعازيها لفنزويلا وتؤكد تضامنها معها بعد الزلزال المدمّر

1 4 3 سوريا تقدّم تعازيها لفنزويلا وتؤكد تضامنها معها بعد الزلزال المدمّر

دمشق-سانا
 
تقدمت سوريا بأصدق التعازي والمواساة إلى حكومة وشعب جمهورية فنزويلا البوليفارية إزاء الزلزال المدمر الذي ضربها وأسفر عن سقوط ضحايا ومصابين، وأضرار جسيمة بالممتلكات والبنية التحتية.
 
وأعربت وزارة الخارجية والمغتربين في بيان اليوم الخميس، عن تضامن سوريا الكامل مع فنزويلا في هذا الظرف الإنساني الأليم، وعن تمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين، والنجاح لفرق الإنقاذ والإغاثة في جهودها لإنقاذ الأرواح، وتخفيف آثار هذه الكارثة.
 
وأعلنت السلطات الفنزويلية ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزالين القويين اللذين ضربا البلاد، مساء أمس الأربعاء بفارق 39 ثانية، إلى 164 قتيلاً على الأقل، وأكثر من 900 جريح، وفق حصيلة أولية، فيما تستمر عمليات الإنقاذ والبحث تحت أنقاض عشرات المباني المنهارة.

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