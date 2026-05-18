الخارجية اللبنانية: الهجمات على السعودية والإمارات انتهاك خطير للقانون الدولي

بيروت-سانا

أدان لبنان بشدة محاولة استهداف أراضي المملكة العربية السعودية ومنشآت حيوية في دولة الإمارات العربية المتحدة بواسطة طائرات مسيّرة.

وقالت وزارة الخارجية اللبنانية في بيان اليوم الإثنين: “ندين بشدة محاولة استهداف أراضي المملكة العربية السعودية يوم أمس بثلاث طائرات مسيرة”، مؤكدةً أن “هذه الاعتداءات تشكل انتهاكاً لميثاق الأمم المتحدة وللقانون الدولي، بما في ذلك قرار مجلس الأمن 2817 بتاريخ 11/3/2026 والذي أدان الهجمات على الدول العربية”.

وشددت الوزارة على تضامن لبنان الكامل مع السعودية ودعمه لكل ما تتخذه من إجراءات لصون أمنها واستقرارها وحماية مواطنيها والمقيمين فيها.

كما أدانت الخارجية اللبنانية بأشد العبارات الهجوم الذي استهدف منشآت حيوية في الإمارات بواسطة طائرات مسيّرة وما أسفر عنه من اندلاع حريق خارج محطة براكة للطاقة الذرية في منطقة الظفرة، لافتة إلى أن هذا التطور بالغ الخطورة يمسّ بأمن المنشآت النوويّة وسلامة المنطقة واستقرارها.

وأشارت إلى أن هذا الاستهداف يشكل تصعيداً خطيراً، وانتهاكاً فاضحاً للقانون الدولي، واعتداء سافراً على دولة عُرفت بنهجها السلمي ودورها البنّاء في تعزيز الاستقرار والتعاون في المنطقة.

وأكدت الوزارة رفض لبنان الكامل والمطلق لأي اعتداء يطال دولة الإمارات أو يمسّ أمنها وسيادتها وسلامة أراضيها، مجددة تضامنه الكامل معها ووقوفه إلى جانبها في كل ما تتخذه من إجراءات لصون أمنها واستقرارها وحماية مواطنيها والمقيمين على أراضيها.

ويوم أمس أعلنت وزارة الدفاع السعودية اعتراض وتدمير 3 مسيّرات قادمة من العراق، كما أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية أنها تعاملت مع 3 مسيّرات دخلت البلاد من الحدود الغربية، وأصابت إحداها مولداً كهربائياً خارج المحيط الداخلي لمحطة براكة للطاقة النووية في منطقة الظفرة، بينما تم التصدي بنجاح لمسيّرتين.