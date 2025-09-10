“غاندي الصغير” فيلم في جامعة حلب يروي قصة الناشط الشهيد غياث مطر

تكبيرات العيد تصدح في قاسيون.. أهالي دمشق يؤدون صلاة عيد الفطر لأول مرة في ساحة الجندي المجهول
مركز تل بلاط في محافظة حلب يشهد إقبالاً كبيراً من المزارعين لتسليم محصول القمح
الجمعية السورية للعلوم الصيدلانية تطلق اليوم العلمي الأول حول التطوير الدوائي
“نورك يا حمص”.. مبادرة لإنارة شوارع وأحياء مدينة حمص بالطاقة الشمسية
أعضاء المبادرة الأهلية لحل الأزمة بالسويداء: أهمية الحوار ونبذ التحريض الطائفي
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

فيديوهات اخرى