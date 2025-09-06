لقاء الهيئة الوطنية للمفقودين مع عائلات المفقودين والمعتقلين في محافظة إدلب

رغم انخفاض الدعم المقدم للمشفى، إجراء عملية جراحية نوعية في شبكية العين بكوادر محلية في مشفى باب الهوى
لقاء مع المدير العام للشركة العامة لصناعة وتسويق الإسمنت ومواد البناء “العمران” المهن
بعد إعادة تشغيله أمام حركة الطيران.. هبوط أول طائرة ركاب في مطار حلب الدولي قادمة من دمشق
مدير عام وكالة سانا يتحدث عن الخطة التشغيلية الجديدة للعمل في الوكالة
استطلاع لآراء المواطنين في حيي الشيخ مقصود والأشرفية بحلب حول الاتفاق بين الحكومة وقوات سوريا الديمقراطية
