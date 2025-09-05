هكذا احتفل أهالي طرطوس بإطلاق صندوق التنمية السوري

أول سوري وثاني عربي في تاريخ النمسا يُنتخب عضواً في مجلس برلمان بلدية فيينا
من حجارةٍ يهمس فيها الزمن إلى ملامحٍ تنطق الحقيقة سانا نكتب فصلاً جديداً برؤية أوسع
حضور واسع لدور النشر السورية في معرض الكتاب العربي بإسطنبول
مؤتمر صحفي لوزارة الصحة بعنوان “نداء إنساني عاجل”
الإعلان عن افتتاح سوق النصر في مدينة الباب بريف حلب لدعم الحركة التجارية في المنطقة
