هكذا احتفل أهالي طرطوس بإطلاق صندوق التنمية السوري
“أبشري حوران” جسور الخير تمتد لتشمل جميع القرى والبلدات في ريف درعا
مشروع لتزفيت الشوارع في إدلب، بهدف تحسين البنية التحتية للمدينة
ماذا قال الطفل المعجزة لمراسل سانا في حفل إطلاق صندوق التنمية السوري؟
أهالي القنيطرة: صندوق التنمية السوري سيسهم في تحسين الواقع الخدمي
محافظ إدلب لـ سانا: صندوق التنمية السوري يضمن عودة كريمة للعائلات المهجرة
احتفالات الأهالي في إدلب بإطلاق صندوق التنمية السوري
كيف احتفلت محافظة ريف دمشق بإطلاق صندوق التنمية السوري؟
