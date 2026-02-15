مديرية صحة حلب تكرّم الكوادر الطبية المشاركة في مشروع “عودة للحياة”

خسائر زراعية في قريتي أم جامع ووادي المولى بريف حمص الغربي جراء فيضان نهر الكبير الجنوبي
إطلاق البطولة الرمضانية لكرة القدم داخل الصالات في دمشق
أروقة أجنحة المعرض العسكري في دمشق تروي حكايات انتصارات الثورة السورية
المكتب المركزي للإحصاء يبدأ أعمال التحضير لتنفيذ المسوح الدورية والخارجية
“قائد تطوعي.. أثر مستدام” برنامج تدريبي لإعداد قيادات العمل التطوعي في إدلب
