تأهيل مديرية السجل المؤقت بدمشق لتعزيز كفاءة الخدمات الإدارية
وزارة الصحة تفتتح قسم الحروق والجراحة التجميلية في مشفى دمشق بعد إعادة تأهيله
وصول وزير الخارجية والمغتربين إلى مقر جامعة الدول العربية
ذكريات زوار معرض دمشق الدولي تتجسد في قطار الخط الحديدي الحجازي
أعضاء اللجنة الفرعية للانتخابات في دير الزور يؤدون اليمين القانونية
انفجار عبوة ناسفة في منطقة المزة 86 بدمشق استهدفت أحد عناصر الأمن الداخلي
افتتاح مكتب بريد في مدينة الدانا بإدلب لتسهيل حصول الأهالي على الخدمات اللازمة لهم
التنمية الإدارية و Action For Humanity توقعان اتفاقية لتأهيل وتجهيز مركز تدريب بحلب
Sign in to your account
تذكرني