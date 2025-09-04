تأهيل مديرية السجل المؤقت بدمشق لتعزيز كفاءة الخدمات الإدارية

وزير المالية يعلن دعم حملة أبشري حوران بـ 10 ملايين دولار
لقاء اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب مع الفعاليات الشعبية والاجتماعية والاقتصادية والدينية في محافظة إدلب
استمرار تسجيل طلاب شهادتي التعليم الأساسي والثانوية العامة لامتحانات دورة عام 2025م في دائرة الامتحانات بمديرية تربية حلب
إرادة الحياة تنتصر.. سانا ترصد عودة الحياة إلى مدينة جبلة بعد انتهاء اعتداءات فلول النظام البائد
قافلة مساعدات إغاثية مؤلفة من 22 شاحنة متوجهة نحو السويداء
