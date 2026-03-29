وزارة الاقتصاد تصدر قراراً بتشكيل مجلس الأعمال السوري الروماني

دمشق-سانا

أصدر وزير الاقتصاد والصناعة نضال الشعار، اليوم الأحد، قراراً يقضي بتشكيل مجلس الأعمال السوري الروماني عن الجانب السوري، وذلك في إطار تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين.

ووفق القرار، الذي تلقت سانا نسخة منه، جرى تعيين نور الدين عبد الواحد رئيساً للمجلس، وكلٍّ من أحمد بيطار وعماد قصاص نائبين للرئيس، وإدوارد منصور مديراً تنفيذياً، ومنير كردي أميناً السر.

ونص القرار على أن يلتزم المجلس بالعمل وفقاً لأحكام النظام الأساسي لمجالس الأعمال السورية المشتركة مع دول العالم، ويُعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخه.

وكان وزير الاقتصاد والصناعة أصدر، في الـ 26 من آذار الجاري، ثلاثة قرارات بتشكيل مجالس أعمال سورية مشتركة مع إسبانيا والكويت وهولندا في إطار خطة الوزارة لتعزيز التعاون الاقتصادي، وبناء جسور تجارية بين سوريا ودول العالم.