الدفاع المدني السوري ينقذ شخصين سقطا داخل بئر في اللاذقية

اللاذقية-سانا‏

تمكنت فرق الدفاع المدني السوري في مديرية الطوارئ وإدارة ‏الكوارث بمحافظة اللاذقية، اليوم الأربعاء، من إنقاذ شخصين سقطا ‏داخل بئر في منطقة توسع دعتور ودمسرخو بمدينة اللاذقية، أثناء ‏تنظيفها‎.‎

وأوضح علي قيقوني، مسؤول الاتصال الحكومي بمديرية الطوارئ ‏وإدارة الكوارث باللاذقية، في تصريح لمراسل سانا، أن الفرق ‏استجابت فور تلقي البلاغ، حيث زودت العالقين بالأوكسجين بشكل ‏مستمر واستخدمت منظومة الحبال للنزول إلى قاع البئر التي يبلغ ‏عمقها نحو 15 متراً. ‏

وأشار قيقوني إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات الفنية اللازمة لضمان ‏سلامة عملية الإنقاذ، ولا سيما في ظل وجود صرف صحي بجوار ‏البئر، منوها بجهود كوادر الدفاع المدني التي تكللت في إنقاذ ‏الشخصين بوقت قياسي‎.‎

وكانت فرق الدفاع المدني استجابت في الفترة الأخيرة لعدد من ‏حوادث سقوط في آبار بمختلف المحافظات، أغلبها لأطفال‎.‎