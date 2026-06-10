الدفاع المدني السوري ينقذ شخصين سقطا داخل بئر في اللاذقية

اللاذقية-سانا‏

تمكنت فرق الدفاع المدني السوري في مديرية الطوارئ وإدارة ‏الكوارث بمحافظة اللاذقية، اليوم الأربعاء، من إنقاذ شخصين سقطا ‏داخل بئر في منطقة توسع دعتور ودمسرخو بمدينة اللاذقية، أثناء ‏تنظيفها‎.‎

IMG 7341 الدفاع المدني السوري ينقذ شخصين سقطا داخل بئر في اللاذقية

وأوضح علي قيقوني، مسؤول الاتصال الحكومي بمديرية الطوارئ ‏وإدارة الكوارث باللاذقية، في تصريح لمراسل سانا، أن الفرق ‏استجابت فور تلقي البلاغ، حيث زودت العالقين بالأوكسجين بشكل ‏مستمر واستخدمت منظومة الحبال للنزول إلى قاع البئر التي يبلغ ‏عمقها نحو 15 متراً. ‏

وأشار قيقوني إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات الفنية اللازمة لضمان ‏سلامة عملية الإنقاذ، ولا سيما في ظل وجود صرف صحي بجوار ‏البئر، منوها بجهود كوادر الدفاع المدني التي تكللت في إنقاذ ‏الشخصين بوقت قياسي‎.‎

وكانت فرق الدفاع المدني استجابت في الفترة الأخيرة لعدد من ‏حوادث سقوط في آبار بمختلف المحافظات، أغلبها لأطفال‎.‎

DJI 0074 الدفاع المدني السوري ينقذ شخصين سقطا داخل بئر في اللاذقية
DJI 0081 الدفاع المدني السوري ينقذ شخصين سقطا داخل بئر في اللاذقية
DJI 0102 الدفاع المدني السوري ينقذ شخصين سقطا داخل بئر في اللاذقية
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