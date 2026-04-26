بدء ورشة العمل التشاورية الوطنية لتصميم البرنامج الوطني للأشغال العامة في سوريا

دمشق-سانا

بدأت اليوم الأحد ورشة العمل التشاورية الوطنية لتصميم البرنامج الوطني للأشغال العامة في سوريا بحضور وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند قبوات والمدير العام لصندوق التنمية السوري صفوت رسلان والمدير القطري لمنظمة العمل الدولية في سوريا محمد أنس السبع، وذلك في فندق الداما روز بدمشق.

وتهدف الورشة إلى تصميم برنامج وطني يربط بين خلق فرص عمل قصيرة الأجل وتعزيز سبل العيش المستدامة وإعادة تأهيل البنية التحتية والخدمات الأساسية، إضافة إلى تحديد أولويات التدخل وبناء توافق وطني حول الترتيبات المؤسسية وأدوار الجهات المختلفة.