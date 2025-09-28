محافظة ريف دمشق تبدأ أعمال تزفيت الطريق الرئيسي في مدينة القطيفة بهدف تحسين الواقع الخدمي
وزير الزراعة ومحافظ حماة يزوران منشآت زراعية لتقييم الواقع ودعم المزارعين
افتتاح ثلاث مدارس بعد ترميمها في ريف اللاذقية الشمالي
معاناة أهالي القصير العائدين من مخيمات الشمال جراء الدمار الذي لحق بمنازلهم
لقاء ثقافي في باريس حول دور الجالية في دعم جهود إعادة البناء والإعمار
اللجنة الفرعية لانتخابات مجلس الشعب في دمشق تستقبل طلبات الترشح لعضوية المجلس
جامعة دمشق تفتتح معرض الابتكار والتطوير 2025
مشاركة شركات وزارة الأشغال العامة والإسكان في معرض“سيريا بيلد” للبناء
