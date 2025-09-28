محافظة ريف دمشق تبدأ أعمال تزفيت الطريق الرئيسي في مدينة القطيفة بهدف تحسين الواقع الخدمي

آراء عدد من طلاب الشهادة الثانوية في دمشق حول مستوى الأسئلة لمادة اللغة العربية
جلسة حوارية لمديرية الإعلام في إدلب حول برنامج حملة “الوفاء لإدلب”
التحضيرات النهائية في مدرج بصرى الشام الأثري قبل انطلاق فعاليات حملة “أبشري حوران”
افتتاح مركز كفر تخاريم للرعاية الصحية الأولية في ريف إدلب بعد إعادة ترميمه وتجهيزه
افتتاح محكمة صلح في مدينة حريتان بريف حلب
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

فيديوهات اخرى