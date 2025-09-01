صناعيون من معرض دمشق الدولي: المعرض منصة مهمة لترويج الاستثمارات في سوريا

إعادة افتتاح معبر القائم البوكمال الحدودي مع العراق ومباشرة العمل فيه أمام حركة عبور المسافرين والشاحنات
أكثر من 5 آلاف مراجع لمستشفى الحولة الوطني في ريف حمص خلال نيسان الماضي
عناصر من الجيش العربي السوري يسعفون طفلة أصيبت جراء استهداف مجموعات خارجة عن القانون لق
الدفاع المدني: سيطرنا على 90 بالمئة من الحرائق في ريف اللاذقية
“نورك يا حمص”.. مبادرة لإنارة شوارع وأحياء مدينة حمص بالطاقة الشمسية
