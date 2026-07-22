لقطات تظهر جمال شاطئ منطقة برج إسلام في محافظة اللاذقية تاريخ النشر: 2026/07/22 3:17 مساءً اخر تحديث: 2026/07/22 3:17 مساءً قائمة الصور 1/3 فرق الدفاع المدني تخمد حريقاً اندلع في عدد من المحال التجارية بمنطقة الصناعة في مدينة اللاذقية أم الطيور… قرية ساحلية بجمال فريد وآفاق سياحية واعدة الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية تنظّم لقاءً حوارياً في اللاذقية للتعريف بمهامها نادي الشرطة يتفوق على خان شيخون بهدفين لهدف في لقاء ودي على أرض ملعب إدلب البلدي أعلام الثورة تتألق في ساحة الأمويين بدمشق.. تواصل الاحتفالات الشعبية بإسقاط النظام المجرم صحافة صور علوم وتكنولوجيا فيديو منوعات الوسوم:اللاذقيةشاطئ منطقة برج إسلام مشاركة هذه المقالة فيسبوك واتس اب واتس اب لينكد إن تلغرام نسخ الرابط اخترنا لك 3 لقطات تظهر جمال شاطئ منطقة برج إسلام في محافظة اللاذقية يوليو 22, 2026 يوليو 22, 2026 باكستان تدين تهديدات ميليشيا الحوثي ضد السعودية يوليو 22, 2026 يوليو 22, 2026 تصعيد حوثي يفاقم التوتر الإقليمي وسط حرب أمريكية ‑ إيرانية مستمرة يوليو 22, 2026 يوليو 22, 2026 تصعيد متسارع يوسّع دائرة الحرب بين روسيا وأوكرانيا يوليو 22, 2026 يوليو 22, 2026