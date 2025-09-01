التحضيرات الأخيرة قبل انطلاق مؤتمر “سكريبت” لصنّاع المحتوى في حلب

تكبيرات العيد تصدح في قاسيون.. أهالي دمشق يؤدون صلاة عيد الفطر لأول مرة في ساحة الجندي المجهول
وزير الخارجية يستقبل وفداً من الجمهورية الإيطالية في قصر الشعب بدمشق
ضمن فعاليات نبضنا واحد الجمعية الطبية السورية الألمانية تقيم سلسلة من الفعاليات العلمية والتدريبية على مدرج مستشفى إدلب الجامعي
فريق طبي سعودي يبدأ تنفيذ برنامج (أمل) السعودي ‏التطوعي في عدد من مشافي دمشق
وزير التعليم العالي الدكتور عبد المنعم عبد الحافظ يتحدث لـ سانا حول واقع الجامعات السورية
