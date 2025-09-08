افتتاح ثلاثة مراكز للشرطة في حمص لتعزيز الأمن والاستقرار وخدمة الأهالي.
دورة تدريبية لأعضاء اللجنة الفرعية لانتخابات مجلس الشعب في اللاذقية
جامعة إدلب تحتفل بتخريج “دفعة النصر والتحرير” والتي تضم 2029 طالباً وطالبة
مؤسسة مياه دمشق وريفها توقّع اتفاقية تعاون مع منظمة “رحمة بلا حدود”
صندوق التنمية السوري من وجهة نظر السوريين في ألمانيا
افتتاح المشفى التخصصي للأمراض الجلدية في منطقة دمر بدمشق
حضور سوري متميز في مهرجان “يُمن الشبابي” الذي نظمه ملتقى شباب اليمن في تركيا
حملة في معرشورين بريف إدلب لإزالة الأنقاض وفتح الطرقات في البلدة
