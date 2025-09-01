شركات أردنية تستكشف السوق السورية في معرض دمشق الدولي

في لحظة تاريخية وزير الخارجية يرفع علم الجمهورية العربية السورية في مقر الأمم المتحدة
كاميرا سانا توثق آثار الدمار في بلدة دير سلمان بريف دمشق والتي لم تسلم من همجية النظام البائد
نادي حطين الرياضي يستعد لتمثيل سوريا في بطولة التحدي الآسيوي لكرة القدم
تخفيفاً للازدحام.. مراكز جديدة للتسجيل على امتحانات الشهادتين في حلب
برعاية وزارة الثقافة.. افتتاح معرض الخط العربي تحت عنوان حروف في وجه الرصاص، وذلك في المكتبة الوطنية بدمشق
