فرق الدفاع المدني تخمد حريقاً اندلع بصهريج محمّل بالبنزين على طريق حمص-طرطوس

علبي يندد بتصريحات إسرائيل ويؤكد تمسّك سوريا بحقوقها
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انطلاق مهرجان “رمضان يجمعنا 2” في طرطوس وسط مشاركة واسعة وعروض تسويقية تنافسية
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مقتطف من جلسة المباحثات بين الوزير الشيباني ونظيره الروسي في العاصمة موسكو
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